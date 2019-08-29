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Кубок англійської ліги: Ярмоленко та Зінченко отримали суперників у 3-му раунді

09:41 651 Читать на русском
Кубок англійської ліги: Ярмоленко та Зінченко отримали суперників у 3-му раунді
Кубок англійської ліги: результати жеребкування 3-го раунду / ФК Вест Хем

Відбулося жеребкування 3-го раунду Кубка англійської ліги 2019/20. Боротьбу за трофей з цієї стадії розпочинають і гранди англійського футболу.

За підсумками жеребкування стадії 3-го раунду Кубка англійської ліги Манчестер Сіті Олександра Зінченка на виїзді протистоятиме Престону. Вест Хем Андрія Ярмоленка також у гостях проекзаменує Оксфорд, інформує офіційний сайт турніру.

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Ліверпуль зіграє проти МК Донс, а Манчестер Юнайтед поміряється силами з Рочдейлом.

Нагадаємо, чинний володарем трофею є Манчестер Сіті, який став переможцем турніру 2 роки поспіль.

Кубок англійської ліги: жеребкування 3-го раунду

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