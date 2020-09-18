Кубок англійської ліги, 1/32 фіналу

Брайтон – Портсмут – 4:0

Голи: Мак Алістер, 38, Джаханбахш, 54, Бернардо, 57, Дьокереш, 71

Вулверхемптон – Сток Сіті – 0:1

Гол: Браун, 86

Бернлі – Шеффілд Юнайтед – 1:1 (5:4 по пен.)

Голи: Видра, 67 – Макголдрік, 4

Брайтон не залишив мокрого місця від колись грізного Портсмута, який зараз виступає в Лізі 1. Гравці "чайок" домовилися "скидатися" строго по одному голу – 4:0.

Вулверхемптон продовжив співпрацю з Ешпіріту Санту

Головна сенсація вечора трапилася у Вулверхемптоні, де місцеві "вовки" не впоралися зі Сток Сіті. Гості терпіли до завіси зустрічі, допоки Джейкоб Браун не шокував команду Ешпіріту Санту. Не обійшлося і без серії пенальті у матчі двох представників АПЛ. Бернлі та Шеффілд Юнайтед обмінялися голами в основний час, після чого форвард "клинків" Макберні став єдиним невдахою футбольної лотереї.

Додамо, що матчі стадії 1/16 фіналу Кубка англійської ліги відбудуться вже наступного мідвіку.

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