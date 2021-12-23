Путівки до півфіналу здобули Челсі, Тоттенхем, Арсенал і Ліверпуль. Півфінальна стадія, на відміну від попередніх раундів, складається з двох матчів. Поєдинки пройдуть на початку січня 2022-го, а фінал, який прийме Вемблі, запланований на 27 лютого, інформує офіційний сайт турніру.

Кубок ліги: Ліверпуль перестріляв Лестер, Ярмоленко не врятував Вест Хем від поразки Тоттенхему, Челсі вийшов у півфінал

Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка Ліги

Челсі – Тоттенхем

Арсенал – Ліверпуль.

Зауважимо, у поточному розіграші перерветься гегемонія Манчестер Сіті, який вигравав Кубок Ліги у 2018-2021 роках. Команда Хосепа Гвардіоли в 1/8 фіналу не змогла пройти Вест Хем, поступившись у серії післяматчевих пенальті.

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