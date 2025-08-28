Кубок англійської ліги, другий раунд

Грімсбі – Манчестер Юнайтед – 2:2 (12:11 – по пенальті)

Голи: Вернем, 22, Уоррен, 30 – Мбеумо, 75, Магуайр, 89

Евертон – Менсфілд Таун – 2:0

Голи: Алькарас, 51, Бету, 90

Оксфорд – Брайтон – 0:6

Голи: Боскальї, 13, Груда, 20, Гомес, 60, Цимас, 71, 77, Вотсон, 86

Фулхем – Брістоль Сіті – 2:0

Голи: Таннер, 8, Хіменес, 21

Багато хто здивувався, коли Рубен Аморім почав використовувати в чемпіонаті Алтая Баїндира основним воротарем. У кубковому матчі зі скромним Грімсбі під проливним дощем Андре Онана показав, чому саме тренер ухвалив таке рішення. Камерунець пропустив два "свої" м'ячі: перший – у ближній кут, а другий – після помилки на виході.

Кубок англійської ліги: лідер Вест Хема посварився з фанатами, українці розділилися – двоє вибули, двоє пройшли далі

До слова, після гола Чарльза Вернема на 22-й хвилині фанати Грімсбі почали співати знущальну пісню на адресу Аморіма: "Тебе зранку звільнять, тебе зранку звільнять".

Але "червоні дияволи" знайшли в собі сили відігратися і перевести гру в серію пенальті: Мбеумо забив дебютний гол за МЮ, а Магуайр замкнув головою навіс з кутового на дальній штанзі.

Онана частково реабілітувався в серії пенальті – Андре перевів у поперечину удар новачка Грімсбі Кларка Одуора, який перед початком сезону був орендований у Бредфорд Сіті. Саме Одуор мав підходити до м'яча наступним, якби Мбеумо реалізував свій 11-метровий – в серії пенальті вже почали завдавати удари по другому колу. Проте екс-зірка Брентфорда влучив у поперечину! Він став другим гравцем МЮ після Куньї, який не реалізував пенальті.

Так Грімсбі оформив сенсацію.

Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі Евертона і провів на полі 87 хвилин. Результат зустрічі зі скромним Менсфілд Таун вирішили голи Алькараса та Бету на початку і в кінці другого тайму.