Кубок англійської ліги 2020/21, 1/16 фіналу

Брістоль Сіті – Астон Вілла – 0:3

Голи: Ель-Газі, 11, Траоре, 14, Воткінс, 73

Лінкольн – Ліверпуль – 2:7

Голи: Едун, 60, Монтсма, 66 – Шакірі, 9, Мінаміно, 18, 46, Джонс, 32, 36, Груїч, 65, Орігі, 89

Манчестер Сіті – Борнмут – 2:1

Голи: Делап, 18, Фоден, 75 – Саррідж, 22

Астон Вілла напіврезервним складом розбила Брістоль Сіті. Вже у першому таймі Ель-Газі та Траоре за 3 хвилини оформили комфортну перевагу, а новачок "вілланів" Воткінс у другій половині поставив крапку.

Кубок ліги: Челсі завдяки хет-трику Хаверца знищив Барнслі, Ньюкасл познущався над Моркемом, Арсенал вибив Лестер

Справжня гольова злива пройшла у Лінкольні, куди завітав Ліверпуль. Вже на 9 хвилині Шакірі розкішним ударом зі штрафного від поперечки вивів "червоних" вперед, а Мінаміно ще за 9 хвилин подвоїв перевагу. До перерви Джонс точними ударами в дальній кут зробив рахунок 0:4.

Мінаміно зробив рахунок непристойним на початку другої половини, але Едун один м'яч відквитав. Далі команди обмінялись голами Груїча та Монтсми, а крапку в поєдинку поставив Орігі.

Манчестер Сіті мінімально переграв Борнмут. Головним героєм зустрічі став Фоден, який асистував дебютанту Делапу, а в другому таймі Філ відзначився сам. Між цими голами Саррідж зумів вирівняти положення, однак на гол Фодена "вишні" вже не змогли відповісти.

Фантастика! Ярмоленко виграв для Вест Хема матч Кубка ліги: два тонкі асисти, дубль і космічна оцінка – відео