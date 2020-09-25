Кубок англійської ліги: Ліверпуль з хокейним рахунком знищив Лінкольн, Ман Сіті зусиллями Фодена обіграв Борнмут
Відбулись чергові матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги – боротьбу розпочали головні гранди Туманного Альбіону. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Кубок англійської ліги 2020/21, 1/16 фіналу
Брістоль Сіті – Астон Вілла – 0:3
Голи: Ель-Газі, 11, Траоре, 14, Воткінс, 73
Лінкольн – Ліверпуль – 2:7
Голи: Едун, 60, Монтсма, 66 – Шакірі, 9, Мінаміно, 18, 46, Джонс, 32, 36, Груїч, 65, Орігі, 89
Манчестер Сіті – Борнмут – 2:1
Голи: Делап, 18, Фоден, 75 – Саррідж, 22
Астон Вілла напіврезервним складом розбила Брістоль Сіті. Вже у першому таймі Ель-Газі та Траоре за 3 хвилини оформили комфортну перевагу, а новачок "вілланів" Воткінс у другій половині поставив крапку.
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Справжня гольова злива пройшла у Лінкольні, куди завітав Ліверпуль. Вже на 9 хвилині Шакірі розкішним ударом зі штрафного від поперечки вивів "червоних" вперед, а Мінаміно ще за 9 хвилин подвоїв перевагу. До перерви Джонс точними ударами в дальній кут зробив рахунок 0:4.
Мінаміно зробив рахунок непристойним на початку другої половини, але Едун один м'яч відквитав. Далі команди обмінялись голами Груїча та Монтсми, а крапку в поєдинку поставив Орігі.
Манчестер Сіті мінімально переграв Борнмут. Головним героєм зустрічі став Фоден, який асистував дебютанту Делапу, а в другому таймі Філ відзначився сам. Між цими голами Саррідж зумів вирівняти положення, однак на гол Фодена "вишні" вже не змогли відповісти.
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