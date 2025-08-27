Кубок англійської ліги: лідер Вест Хема посварився з фанатами, українці розділилися – двоє вибули, двоє пройшли далі
У вівторок, 26 серпня, відбулися матчі 2-го раунду Кубка англійської ліги. Читайте подробиці на "Футбол 24".
Кубок англійської ліги, другий раунд
Вулверхемптон – Вест Хем – 3:2
Голи: Гомеш, 43, Странд Ларсен, 82, 84 – Соучек, 50, Пакета, 63
Борнмут – Брентфорд – 0:2
Голи: Карвалью, 34, Ігор, 65
Бернлі – Дербі – 2:1
Голи: Ремзі, 4, Зонне, 90+1 – Кларк, 35
Шеффілд Венсдей – Лідс – 1:1 (по пенальті – 3:0)
Голи: Дарлоу, 63 (автогол) – Богл, 81
Бертон Альбіон – Лінкольн – 0:1
Гол: Хаус, 89
Сандерленд – Хаддерсфілд – 1:1 (по пенальті – 5:6)
Голи: Гіу, 84 – Каслдайн, 9
Сток Сіті – Бредфорд - 0:3
Голи: Свон, 12, Хеллідей, 31, Лепслі, 62
Престон – Рексем – 2:3
Голи: Доббін, 7, Лінсдей, 32 – Харді, 11, Ашфілд, 59, Мур, 90+2
Тисячі вболівальників Шеффілд Уенсдей відмовилися від відвідування Хіллсборо, оскільки протести проти власників клубу тривають. Таким чином фанати "сов" висловлюють своє невдоволення власником команди Дейфоном Чансірі: клуб третій місяць поспіль не виплачує вчасно заробітну плату і зазнав декількох санкцій з боку EFL.
Незважаючи на не найприємнішу обстановку, Шеффілд Венсдей зміг пройти представника АПЛ. "Сови" забили всі три м'ячі з пенальті, тоді як гості не реалізували в післяматчевій серії жодного удару.
Для Вест Хема продовжився жахливий старт сезону: після двох поразок в АПЛ "молотобойці" поступилися в Кубку ліги Вулверхемптону. Причому форвард "вулвз" Йорген Странд Ларсен, який вийшов на заміну на 73-й хвилині, оформив дубль протягом трьох хвилин – з 82-ї по 84-ту. Після фінального свистка лідер Вест Хема Джаррод Боуен підійшов до фанатської трибуни своєї команди, щоб подякувати вболівальникам за підтримку, але почув у свій бік не найприємніші слова і "завівся". Партнерам по команді довелося його відтягувати...
По-різному склалася доля клубів, у складах яких виступають українці. Так, Лінкольн з Варфоломєєвим у стартовому складі (Іван отримав жовту на 72-й і був замінений на 84-й хвилині) і Брентфорд з Єгором Ярмоюком (він вийшов на поле на 86-й хвилині) пройшли до наступного раунду турніру.
А ось Сток Сіті Максима Таловєрова (вийшов у старті, був замінений на 63-й хвилині) і Сандерленд Тимура Тутєрова вибули.
