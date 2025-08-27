Кубок англійської ліги, другий раунд

Вулверхемптон – Вест Хем – 3:2

Голи: Гомеш, 43, Странд Ларсен, 82, 84 – Соучек, 50, Пакета, 63

Борнмут – Брентфорд – 0:2

Голи: Карвалью, 34, Ігор, 65

Бернлі – Дербі – 2:1

Голи: Ремзі, 4, Зонне, 90+1 – Кларк, 35

Шеффілд Венсдей – Лідс – 1:1 (по пенальті – 3:0)

Голи: Дарлоу, 63 (автогол) – Богл, 81

Бертон Альбіон – Лінкольн – 0:1

Гол: Хаус, 89

Сандерленд – Хаддерсфілд – 1:1 (по пенальті – 5:6)

Голи: Гіу, 84 – Каслдайн, 9

Сток Сіті – Бредфорд - 0:3

Голи: Свон, 12, Хеллідей, 31, Лепслі, 62

Престон – Рексем – 2:3

Голи: Доббін, 7, Лінсдей, 32 – Харді, 11, Ашфілд, 59, Мур, 90+2

Тисячі вболівальників Шеффілд Уенсдей відмовилися від відвідування Хіллсборо, оскільки протести проти власників клубу тривають. Таким чином фанати "сов" висловлюють своє невдоволення власником команди Дейфоном Чансірі: клуб третій місяць поспіль не виплачує вчасно заробітну плату і зазнав декількох санкцій з боку EFL.

Англійський клуб підписав гравця збірної України і змінив свій прапор у Твіттері на жовто-блакитний

Незважаючи на не найприємнішу обстановку, Шеффілд Венсдей зміг пройти представника АПЛ. "Сови" забили всі три м'ячі з пенальті, тоді як гості не реалізували в післяматчевій серії жодного удару.

Для Вест Хема продовжився жахливий старт сезону: після двох поразок в АПЛ "молотобойці" поступилися в Кубку ліги Вулверхемптону. Причому форвард "вулвз" Йорген Странд Ларсен, який вийшов на заміну на 73-й хвилині, оформив дубль протягом трьох хвилин – з 82-ї по 84-ту. Після фінального свистка лідер Вест Хема Джаррод Боуен підійшов до фанатської трибуни своєї команди, щоб подякувати вболівальникам за підтримку, але почув у свій бік не найприємніші слова і "завівся". Партнерам по команді довелося його відтягувати...

По-різному склалася доля клубів, у складах яких виступають українці. Так, Лінкольн з Варфоломєєвим у стартовому складі (Іван отримав жовту на 72-й і був замінений на 84-й хвилині) і Брентфорд з Єгором Ярмоюком (він вийшов на поле на 86-й хвилині) пройшли до наступного раунду турніру.

А ось Сток Сіті Максима Таловєрова (вийшов у старті, був замінений на 63-й хвилині) і Сандерленд Тимура Тутєрова вибули.

Як один клуб може перезапустити весь український футбол – Шахтар уже відчув, Лобановського беруть за орієнтир