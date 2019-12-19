Кубок англійської ліги: Лестер вирвав перемогу в Евертона в серії пенальті, Манчестер Юнайтед розгромив Колчестер

Завершилися 2 останні поєдинки 1/4 фіналу Кубка англійської ліги: Лестер здолав Евертон на виїзді, а Манчестер Юнайтед легко переграв Колчестер на Олд Траффорд.

Кубок англійської ліги, 1/4 фіналу

Евертон – Лестер – 2:2 (пен. – 2:4)

Голи: Девіс, 70, Бейнс, 90+1 – Меддісон, 26, Еванс, 29

Манчестер Юнайтед – Колчестер – 3:0

Голи: Рашфорд, 51, Джексон (автогол), 56, Марсьяль, 61

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Заявку на перемогу в матчі з Евертоном "лисиці" зробили впродовж трьох хвилин всередині першого тайму. Спочатку Джеймс Меддісон на лінії штрафного прийняв пас від Перейри й шведою класно поклав м'яч у дальній кут. А на 29-й хвилині Варді продовжив на дальню стійку подачу з кутового, а там Джон Еванс відправив м'яч у сітку.

Здавалося, що "іриски" після такого здадуться. Та підопічні Данкана Фергюсона знайшли в собі сили влаштувати камбек. На 70-й хвилині Рішарлісон накрутив суперників на правому фланзі й прострілив до центру штрафного, а звідти Том Девіс влучно пробив в один дотик. А в доданий арбітром час гру в післяматчеву лотерею перевів Лейтон Бейнс – ветеран згадав свої найкращі часи й приклався метрів із 25-ти, залишивши поза справами Шмейхеля. Та в серії пенальті вдача відвернулась від Евертона. Промахи Тосуна та Бейнса зумовили поразку господарів.

Натомість Колчестер із Ліги 2 протримався цілий тайм проти грізного МЮ. Та вже стартові хвилини другої половини показали марність сподівань гостей. Спочатку Маркус Рашфорд після передачі Матіча буквально розстріляв кіпера метрів із 10-ти. Потім Джексон так хотів завадити форварду оформити дубль, що забив сам у власні ворота. А на 61-й хвилині Антоні Марсьяль переправив у сітку простріл Рашфорда вздовж воріт. Справу зроблено – на все це в "червоних дияволів" пішло 10 хвилин.

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