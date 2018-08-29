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Кубок англійської ліги: Лестер розгромив Флітвуд, Сток Сіті несподівано переміг Хаддерсфілд

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Кубок англійської ліги: Лестер розгромив Флітвуд, Сток Сіті несподівано переміг Хаддерсфілд
Борнмут – Мілтон Кейнс Донс / Фото ФК Борнмут

Відбулися матчі 1/32 фіналу Кубку англійської ліги.

В 1/16 фіналу кубка англійської ліги проходять наступні команди: Борнмут, Саутгемптон, Норвіч, Лестер, Фулхем, Вулверхемптон, Сток Сіті.

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В наступному раунді в бій вступають більш імениті представники АПЛ.

Кубок англійської ліги, 1/32 фіналу

Борнмут – Мілтон Кейнс Донс – 3:0

Голи: Муссе, 15, Фрейзер, 37, Айб, 90+1

Брайтон – Саутгемптон – 0:1

Гол: Остін, 88

Кардіфф – Норвіч – 1:3

Голи: Екуеле, 77 – Шрбені, 26, 64, Аронс, 69

Лестер – Флітвуд – 4:0

Голи: Фукс, 8, Іборра, 39, Іхеаначо, 46, Геззаль, 71

Фулхем – Екстер – 2:0

Голи: Камара, 4, 48

Шеффілд Венсдей – Вулверхемптон – 0:2

Голи: Бонатіні, 53, Кошта, 85

Сток Сіті – Хаддерсфілд – 2:0

Голи: Бераіно, 53, Бакуна, 90+7 (аг)

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