Кубок англійської ліги: Лестер розгромив Флітвуд, Сток Сіті несподівано переміг Хаддерсфілд

Відбулися матчі 1/32 фіналу Кубку англійської ліги.
В 1/16 фіналу кубка англійської ліги проходять наступні команди: Борнмут, Саутгемптон, Норвіч, Лестер, Фулхем, Вулверхемптон, Сток Сіті.
Вест Хем з Ярмоленком здійснив камбек у Кубку англійської ліги проти Вімблдона
В наступному раунді в бій вступають більш імениті представники АПЛ.
Кубок англійської ліги, 1/32 фіналу
Борнмут – Мілтон Кейнс Донс – 3:0
Голи: Муссе, 15, Фрейзер, 37, Айб, 90+1
Брайтон – Саутгемптон – 0:1
Гол: Остін, 88
Кардіфф – Норвіч – 1:3
Голи: Екуеле, 77 – Шрбені, 26, 64, Аронс, 69
Лестер – Флітвуд – 4:0
Голи: Фукс, 8, Іборра, 39, Іхеаначо, 46, Геззаль, 71
Фулхем – Екстер – 2:0
Голи: Камара, 4, 48
Шеффілд Венсдей – Вулверхемптон – 0:2
Голи: Бонатіні, 53, Кошта, 85
Сток Сіті – Хаддерсфілд – 2:0
Голи: Бераіно, 53, Бакуна, 90+7 (аг)