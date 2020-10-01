Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Брентфорд – Фулхем – 3:0

Голи: Форсс, 37, Бенрама, 62, 77

Астон Вілла – Сток Сіті – 0:1

Гол: Воукс, 26

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Фулхем поки не може знайти своєї гри на старті нинішнього сезону, що лондонці і підтвердили у виїзному матчі з представником Чемпіоншипа Брентфордом. Господарі впевнено контролювали гру і відкрили рахунок ще до перерви. У другому таймі форвард Брентфорда Саїд Бенрама дублем поховав усю інтригу у матчі – розгромна перемога "бджіл".

Ще один представник АПЛ Астон Вілла приймала нижчоліговий Сток Сіті і також зазнала фіаско. Попри перевагу господарів, гості змогли забити свій м'яч і втримували переможний рахунок до фінального свистка. Сток Сіті пробивається у чвертьфінал Кубка англійської ліги.

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