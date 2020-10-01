Кубок англійської ліги: Брентфорд знищив Фулхем, Сток Сіті вибив Астон Віллу з турніру
Відбулись чергові поєдинки 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу
Брентфорд – Фулхем – 3:0
Голи: Форсс, 37, Бенрама, 62, 77
Астон Вілла – Сток Сіті – 0:1
Гол: Воукс, 26
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Фулхем поки не може знайти своєї гри на старті нинішнього сезону, що лондонці і підтвердили у виїзному матчі з представником Чемпіоншипа Брентфордом. Господарі впевнено контролювали гру і відкрили рахунок ще до перерви. У другому таймі форвард Брентфорда Саїд Бенрама дублем поховав усю інтригу у матчі – розгромна перемога "бджіл".
Ще один представник АПЛ Астон Вілла приймала нижчоліговий Сток Сіті і також зазнала фіаско. Попри перевагу господарів, гості змогли забити свій м'яч і втримували переможний рахунок до фінального свистка. Сток Сіті пробивається у чвертьфінал Кубка англійської ліги.
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