Кубок Англії: Вулверхемптон напіврезервним складом вирвав перемогу в Шрусбері, Мідлсбро вилетів від клубу Другої ліги

Відбулися повторні матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Зокрема, свій поєдинок провів і представник АПЛ Вулверхемптон.

Кубок Англії, 1/16 фіналу, повторні матчі

Брентфорд – Барнет – 3:1 (перший матч – 3:3)

Голи: Канос, 7, Жанв'є, 32, Мопе, 71 – Тутонда, 74

Вулверхемптон – Шрусбері – 3:2 (2:2)

Голи: Догерті, 2, 45+6, Кавалейру, 62 – Болтон, 11, Лоран, 39

Квінз Парк Рейнджерс – Портсмут – 2:0 (1:1)

Голи: Веллс, 70, Сміт, 77

Ньюпорт – Мідлсбро – 2:0 (1:1)

Голи: Віллмотт, 47, Емонд, 67

Вулверхемптон подарував чергову гольову феєрію разом із Шрусбері. Команди на двох забили п'ять м'ячів, а лідер матчу змінювався впродовж поєдинку кілька разів. Героєм "вовків" став Мет Догерті. Ірландець оформив дубль, а також записав в актив асист на Івана Кавалейру.

Сенсація трапилася в Ньюпорті. Місцевий Каунті – середняк Ліги 2 (четвертого за рангом дивізіону) – в другому таймі забив два м'ячі без відповіді у ворота Мідлсбро. Ще один представник Чемпіоншипу – КПР – впорався з Портсмутом завдяки голам Веллса та Сміта. В останньому поєдинку Брентфорд спокійно розібрався з Барнетом на власному полі. На голи Каноса, Жанв'є та Мопе "бджоли" змогли відповісти лише м'ячем Давіда Тутонди.

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