Фулхем та Крістал Пелас відкрили програму 1/4 фіналу Кубка Англії 2024/25. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Фулхем активніше розпочав лондонське дербі, проте не зміг матеріалізувати перевагу. Муніс та Перейра низом били з меж карного майданчика – обидвом бразильцям трішки забракло точності.

Миколенко під питанням на дербі проти Ліверпуля – наслідки травми в збірній України

У середині тайму ініціативу перехопив Крістал Пелас і витягнув з цього значно більше зиску. Спочатку Фулхему пощастило, коли поперечка прийняла на себе гарматний постріл Лерми зльоту. Втім, Езе був безжальний. На 34-й хвилині вінгер "орлів" отримав передачу від Мітчелла, прибрав Лукіча та ефектно закрутив у дальній кут – цього разу каркас ніяк не зарадив Фулхему.

Незабаром Езе додав до свого активу асист. Зірка Пелас знову розірвав свій фланг та силовою подачею знайшов голову Сарра, який переправив повз Лєно.

По перерві підопічні Гласнера відбили кілька млявих атак Фулхема і довели справу до розгрому. Третій гол організували джокери через 5 хвилин після виходу на заміну. Камада розрізною передачею запустив Нкетію, а той покотив поміж ніг Лєно.

3:0 – Крістал Пелас надупевнено стає першим півфіналістом Кубка Англії 2024/25. У їхній парі з Фулхемом триває "домашнє прокляття", адже клуб-господар не може виграти вже 9 матчів поспіль.

"Хочу лише забивати голи і рибалити": життя у трейлері, втрата сестри і статус гордості нації – невідомий Клінт Демпсі