Кубок Англії: Вест Хем без Ярмоленка вилетів від Саутгемптона, Челсі пройшов Лутон, Ліверпуль здолав Норвіч
У середу в Англіїі відбулись матчі за вихід у чвертьфінал Кубка країни. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".
Кубок Англії, 1/8 фіналу
Лутон – Челсі – 2:3
Голи: Берк, 2, Корнік, 40 – Ньїгес, 27, Вернер, 68, Лукаку, 78
Саутгемптон – Вест Хем – 3:1
Голи: Перро, 31, Ворд-Праус, 69 (пен.), Броха, 90+5 – Антоніо, 60
Ліверпуль – Норвіч – 2:1
Голи: Мінаміно, 27, 39 – Рупп, 76
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У першому матчі дня Челсі не без проблем здолав представника Чемпіоншипа – Лутон. Господарі пішли на перерву ведучи у рахунку 2:1, однак після відпочинку протягом 10 хвилин пропустили двічі (від Вернера та Лукаку) і попрощались з мріями продовжити боротьбу у турнірі.
Саутгемптон на власному полі здолав Вест Хем. "Святі" вийшли вперед в середині першого тайму. По перерві Антоніо відновив статус-кво, проте вже за десять хвилин Броха впав у штрафному майданчику "молотів" і Ворд-Праус з пенальті відновив перевагу господарів. У доданий час вищезгаданий Броха знову вніс свою лепту – тепер у вигляді третього гола. Український півзахисник Андрій Ярмоленко не потрапив навіть у заявку (через страшні події в Україні Девід Мойєс надав нашому співвітчизнику відпочинок).
У ще одному матчі Ліверпуль пройшов Норвіч. Дубль Мінаміно у першому таймі заспокоїв мерсисайдців, які мало не поплатилися за це по перерві. Однак гол "канарок" привів до тями підопічних Клоппа і їм вдалось втримати переможний рахунок.
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