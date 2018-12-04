toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020 ДИНАМО - ЧОРНОМОРЕЦЬ

Кубок Англії: результати жеребкування третього раунду

10:10 385 Читать на русском
Кубок Англії: результати жеребкування третього раунду
Кубок Англії: результати жеребкування / фото: FA

Відбулося жеребкування третього раунду Кубка Англії. На даній стадії топ-команди АПЛ не зіграють одна проти одної.

Стали відомі пари 1/32 фіналу Кубка Англії. Центральною парою раунду виглядає пара Вулверхемптон – Ліверпуль, інформує BBC.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка прийме Ротерхем, а Вест Хем Андрія Ярмоленка – Бірмінгем.

Зінченко проти Борнмута: участь у голах в кожні ворота, чудові оцінки англійських ЗМІ та суперечлива реакція фанів

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка Англії (у списку лише команди АПЛ):

Джиллінгем – Кардіфф
Манчестер Юнайтед – Редінг
Евертон – Лінкольн
Транмер Роверс/Саутпорт – Тоттенхем
Ньюкасл – Блекберн
Челсі – Ноттінгем Форест
Крістал Пелас — Грімсбі
Дербі Каунті – Саутгемптон
Брістоль Сіті – Хаддерсфілд
Рексхем/Ньюпорт – Лестер
Фулхем – Олдхем
Соліхалл Мурс/Блекпул – Арсенал
Манчестер Сіті – Ротерхем
Борнмут – Брайтон
Вест Хем – Бірмінгем
Уокінг – Уотфорд
Бернлі – Барнслі
Вулверхемптон – Ліверпуль.

Повний список пар можна переглянути за посиланням.

Матчі заплановані на 4-7 січня 2019 року. Стадія 1/32 фіналу складається з одного матчу. У випадку нічиєї буде призначено перегравання на полі іншої команди.

До слова, чинним володарем трофею є лондонський Челсі.

Північний Лондон захоплює класним футболом, Баварія нарешті перемагає, а Барселона в шоколаді – підсумки євровікенду

Теги
Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Арсенал Арсенал Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Кубок Англії Кубок Англії 2018/19 Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Лунін вийде у старті Леганеса на матч Кубка Іспанії
    Іспанія — 12:25288 Лунін вийде у старті Леганеса на матч Кубка Іспанії
9
год
:
14
хв
Уотфорд
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук