Кубок Англії: результати жеребкування третього раунду

Відбулося жеребкування третього раунду Кубка Англії. На даній стадії топ-команди АПЛ не зіграють одна проти одної.
Стали відомі пари 1/32 фіналу Кубка Англії. Центральною парою раунду виглядає пара Вулверхемптон – Ліверпуль, інформує BBC.
Манчестер Сіті Олександра Зінченка прийме Ротерхем, а Вест Хем Андрія Ярмоленка – Бірмінгем.
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Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка Англії (у списку лише команди АПЛ):
Джиллінгем – Кардіфф
Манчестер Юнайтед – Редінг
Евертон – Лінкольн
Транмер Роверс/Саутпорт – Тоттенхем
Ньюкасл – Блекберн
Челсі – Ноттінгем Форест
Крістал Пелас — Грімсбі
Дербі Каунті – Саутгемптон
Брістоль Сіті – Хаддерсфілд
Рексхем/Ньюпорт – Лестер
Фулхем – Олдхем
Соліхалл Мурс/Блекпул – Арсенал
Манчестер Сіті – Ротерхем
Борнмут – Брайтон
Вест Хем – Бірмінгем
Уокінг – Уотфорд
Бернлі – Барнслі
Вулверхемптон – Ліверпуль.
Повний список пар можна переглянути за посиланням.
Матчі заплановані на 4-7 січня 2019 року. Стадія 1/32 фіналу складається з одного матчу. У випадку нічиєї буде призначено перегравання на полі іншої команди.
До слова, чинним володарем трофею є лондонський Челсі.
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