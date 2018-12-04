Кубок Англії: результати жеребкування третього раунду

Відбулося жеребкування третього раунду Кубка Англії. На даній стадії топ-команди АПЛ не зіграють одна проти одної.

Стали відомі пари 1/32 фіналу Кубка Англії. Центральною парою раунду виглядає пара Вулверхемптон – Ліверпуль, інформує BBC.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка прийме Ротерхем, а Вест Хем Андрія Ярмоленка – Бірмінгем.

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Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка Англії (у списку лише команди АПЛ):

Джиллінгем – Кардіфф

Манчестер Юнайтед – Редінг

Евертон – Лінкольн

Транмер Роверс/Саутпорт – Тоттенхем

Ньюкасл – Блекберн

Челсі – Ноттінгем Форест

Крістал Пелас — Грімсбі

Дербі Каунті – Саутгемптон

Брістоль Сіті – Хаддерсфілд

Рексхем/Ньюпорт – Лестер

Фулхем – Олдхем

Соліхалл Мурс/Блекпул – Арсенал

Манчестер Сіті – Ротерхем

Борнмут – Брайтон

Вест Хем – Бірмінгем

Уокінг – Уотфорд

Бернлі – Барнслі

Вулверхемптон – Ліверпуль.

Повний список пар можна переглянути за посиланням.

Матчі заплановані на 4-7 січня 2019 року. Стадія 1/32 фіналу складається з одного матчу. У випадку нічиєї буде призначено перегравання на полі іншої команди.

До слова, чинним володарем трофею є лондонський Челсі.

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