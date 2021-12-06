Відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка Англії 2021/22. Результати – в цій новині на "Футбол 24".

Ця стадія найстарішого турніру світу традиційно складається з одного матчу. Поєдинки 1/32 фіналу будуть зіграні 7-10 січня 2022 року. Команди-переможці отримають по 82 тисячі фунтів, інформує офіційний сайт Футбольної Асоціації Англії.

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Центральним матчем 1/32 стане поїздка Стівена Джеррарда на Олд Траффорд – Астон Вілла протистоятиме Манчестер Юнайтед. Також привертають увагу дуель інших представників АПЛ – Лестера з Уотфордом і Вест Хема з Лідсом. Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал, Ліверпуль і Тоттенхем отримали суперників з нижчих дивізіонів.

Нагадаємо, чинним володарем трофею є Лестер, який у фіналі сезону 2020/21 обіграв Челсі.

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