Ліверпуль і Вулверхемптон у переграванні з'ясовували сильнішого в 1/32 фіналу Кубка Англії. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/32 фіналу. Перегравання

Вулверхемптон – Ліверпуль – 0:1 (перший матч – 2:2)

Гол: Елліот, 13

Поєдинок між цими командами на Енфілді завершився миром (2:2), тому володар путівки у наступний раунд Кубка Англії визначався в переграванні. Юрген Клопп дав відпочити усім лідерам (зокрема, атакувальне тріо "червоних" склали Елліот, Гакпо і Карвалью), а вже на перших секундах поєдинку трапився конфуз. На стадіоні Молінью зникло світло, але перелякатися уболівальники не встигли – електропостачання, а з ним і гра, поновилися.

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"Вулвз" почали активніше, але Ліверпуль поступово вирівняв гру, а на 13-й хвилині повів у рахунку. Харві Елліот прийняв м'яч на своїй половині поля, протягнув його майже до до лінії штрафного і пробив під поперечину. Жозе Са не врятував.

Harvey Elliott Scoring FA Cup bangers



The @LFC youngster spots the keeper off his line and bags a beauty ‍#EmiratesFACup pic.twitter.com/nzq661Hico — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 17, 2023

Карвалью незадовго до перерви подвоїв перевагу мерсисайдців після швидкої контратаки, але зробив це з явного офсайду. Підопічні Лопетегі у першому таймі відповіли лише моментом Траоре, який з гострого кута не влучив у площину. Зрештою, перший тайм завершився мінімальною перевагою гостей, а Вулверхемптон жодного разу так і не пробив у площину воріт Келлехера.

У другому таймі замість Гакпо, який знову не забив, з'явився Салах. Ближче до кінця гри Вулверхемптон окреслив певний тиск на ворота Ліверпуля (зокрема, напівмоменти були в Невеша і Хіменеса), але першого удару в площину завдав аж у компенсований час. 0:1 – гол Елліота став вирішальним.

У 1/16 фіналу Кубка Англії Ліверпуль на виїзді зіграє проти Брайтона. Цікаво, що буквально кілька днів тому підопічні Роберто Де Дзербі нокаутували команду Клоппа в матчі АПЛ (3:0).

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