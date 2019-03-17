Кубок Англії: Брайтон у серії пенальті переграв Міллуолл та зіграє з Манчестер Сіті у півфіналі

В рамках чвертьфінального матчу Кубка Англії Брайтон створив божевільний камбек в матчі з Міллуоллом та переміг лондонців після серії пенальті.

Брайтон на виїзді створив маленьке футбольне диво в чвертьфінальному матчі проти Міллуолла, відігравшись після 0:2. Команди довго не могли забити і відкрили рахунок у зустрічі лише на 70-й хвилині. Міллуолл вперед вивів Пірс. Вже за 9 хвилин господарі подвоїли свою перевагу.

"Фото із Зінні краще, ніж зі мною", – Вокер кумедно потролив Зінченка після перемоги над Суонсі в Кубку Англії

Однак Брайтон складати зброю не збирався і спершу скоротив відставання на 88-й хвилині, а у компенсований до другого тайму час відновив паритет у поєдинку. Під час додаткового часу команди голів не забили, але Міллуол залишився вдесятьох. На 119 хвилині червону за грубу гру отримав Фергюсон. У підсумку команди дограли до серії пенальті, де вдача посміхнулася Брайтону (4:5) – "чайки" здобули перемогу.

Зазначимо, що за результами жеребкування саме переможець пари Міллуол – Брайтон став суперником Манчестер Сіті у піфіналі Кубка Англії. Півфінальні поєдинки Кубка Англії зіграють 6 та 7 квітня.

Нагадаємо, вчора Манчетсер Сіті створив камбек у поєдинку з Суонсі та вийшов до 1/2 фіналу Кубка Англії.

Зінченко в Суонсі – Ман Сіті: герой англійських ЗМІ та фанатів, перелякав Гвардіолу через хулігана, відчепив конкурента