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Кубок англійської ліги: Астон Вілла на останніх хвилинах обіграла Лестер та стала першим фіналістом турніру

28 січня 23:46 233 Читать на русском
Кубок англійської ліги: Астон Вілла на останніх хвилинах обіграла Лестер та стала першим фіналістом турніру
Астон Вілла – Лестер – 2:1 / твіттер ФК Астон Вілла

Астон Вілла обіграла Лестер в напруженому матчі та вийшла до фіналу Кубка англійської ліги. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

 

Кубок англійської ліги 2019/20, 1/2 фіналу, матч-відповідь.

Астон Вілла – Лестер – 2:1

Голи: Таргетт, 12, Трезеге, 90+3 – Іхеаначо, 72

Астон Вілла відкрила рахунок на початку матчу, коли Гріліш увірвався до штрафного, дочекався підключення Таргетта, і віддав приховану передачу, а захисник пробив голкіпера. Лестер мав більше нагод відзначитись, але зрівняти рахунок вдалось у другому таймі. Барнс розхитав захисника та прострілив вздовж воріт, а Іхеаначо ніхто не втримав на дальній стійці. Поєдинок йшов до овертаймів, але Астон Вілла вирвала перемогу. Після розкішного навісу Ель-Мухаммаді Трезеге залишалось переправити м'яч у ворота з кількох воріт.

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Таким чином, Астон Вілла стала першим фіналістом Кубка англійської ліги, а її суперник стане відомий завтра після поєдинку між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.

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Теги
Англія Кубок англійської ліги Кубок англійської ліги 2019/20 Астон Вілла - Лестер Сіті Астон Вілла Астон Вілла Лестер Сіті Лестер Сіті
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