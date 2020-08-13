toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ДИНАМО

Кубок Англії 2020/21: ФА внесла революційні зміни до регламенту турніру

16:58 - Читать на русском
Кубок Англії 2020/21: ФА внесла революційні зміни до регламенту турніру
Гравці Арсенала з розбитим Кубком Англії / соцмережі

Футбольна асоціація оголосила про зміни правил розіграшу Кубка Англії 2020/21.

В Кубку Англії скасували перегравання у випадку нічийного результату, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації.

Обамеянг розбив Кубок Англії – епічне відео

Таке рішення прийняте через щільний календар сезону, викликаного зміною його тимчасових рамок в зв'язку з наслідками пандемії коронавірусу.

Зміни також стосуються і Кубка англійської ліги. З тих же причин в цьому сезоні півфінали турніру будуть проведені в одноматчевому форматі, а не двоматчевому, як зазвичай.

Зазначимо, що розіграш Кубка Англії стартує 1 вересня, фінал відбудеться 15 травня 2021 року. Кубок англійської ліги стартує 5 вересня, фінал – 28 лютого 2021 року.

Арсенал – Челсі: Обамеянг дарує Артеті дебютний Кубок Англії та путівку в єврокубки, реванш за ЛЄ, нефарт Лемпарда

blog_ava
Ювентус приголомшив бажанням продати Роналду – Кріштіану запропонували Барселоні
10:37
21394
Теги
Англія Кубок англійської ліги Кубок Англії Футбольна асоціація Англії (FA)
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
52
хв
РБ Лейпциг
22:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?