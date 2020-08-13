Кубок Англії 2020/21: ФА внесла революційні зміни до регламенту турніру

В Кубку Англії скасували перегравання у випадку нічийного результату, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації.

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Таке рішення прийняте через щільний календар сезону, викликаного зміною його тимчасових рамок в зв'язку з наслідками пандемії коронавірусу.

Зміни також стосуються і Кубка англійської ліги. З тих же причин в цьому сезоні півфінали турніру будуть проведені в одноматчевому форматі, а не двоматчевому, як зазвичай.

Зазначимо, що розіграш Кубка Англії стартує 1 вересня, фінал відбудеться 15 травня 2021 року. Кубок англійської ліги стартує 5 вересня, фінал – 28 лютого 2021 року.

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