Кубок Африки: визначилися всі пари 1/4 фіналу – Салах знову зіграє з топ-суперником
8 команд вийшли у чвертьфінал КАН-2021. Останньою 1/8 фіналу подолала збірна Екваторіальної Гвінеї, яка переграла Малі в серії пенальті.
Пари 1/4 фіналу
Буркіна-Фасо – Туніс (29 січня)
Сенегал – Екваторіальна Гвінея (30 січня)
Гамбія – Камерун (29 січня)
Єгипет – Марокко (30 січня)
В 1/8 фіналу не було жодного прохідного матчу:
– Камерун з проблемами переміг Комори;
– Сенегал ледь впорався з Кабо-Верде;
– Марокко оформило камбек проти Малаві;
– Нігерія вилетіла від Тунісу;
– Гамбія несподівано вибила Гвінею;
– Буркіна-Фасо в серії пенальті пройшла Габон;
– Єгипет у топ-матчі здолав Кот-д'Івуар;
– Екваторіальна Гвінея в останньому поєдинку краще пробила пенальті за Малі.
Захисник-голкіпер та його Комори: гроші ФІФА і ноунейм з трясовини створили сенсацію Африки, сумна доля головного героя