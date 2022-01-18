Працівники Япома Стедіум у камерунському місті Дуала відчайдушно намагаються привести газон до більш-менш нормального вигляду перед центральним матчем третього туру.

Габон та Гана влаштували бійку після фінального свистка: відео з Кубка Африки

Саме на цій арені буде зіграний ключовий поєдинок між Кот-д'Івуаром і Алжиром за вихід у плей-офф. У попередніх двох турах чинний переможець Кубка Африки (Алжир) не забив жодного гола, набрав одне очко і сенсаційно ризикує вилетіти, посідаючи останнє місце. Івуарійці теж ще нічого собі не забезпечили, але навіть у випадку поразки можуть вийти в плей-офф з третього місця.

Також на цьому стадіоні заплановано проведення двох чвертьфінальних поєдинків і один півфінал. Помітно, що поле перебуває не в найкращому стані, що явно не сприяє видовищному і результативному футболу.

Реал подарував Луніну перший трофей, величний камбек Коутінью, Ліга Пепа та страждання Миколенка – огляд вікенду