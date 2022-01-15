Збірна Нігерії оформила вихід у плей-офф КАН завдяки впевненій перемозі над Суданом. Звіт про матч другого туру читайте на "Футбол 24".

Кубок африканських націй, 2 тур

Група D

Нігерія – Судан – 3:1

Голи: Чуквуезе, 3, Авоньї, 45, Сімон, 46 – Хідір, 70 (пен)

У першому турі "суперорли" обіграли Єгипет, а перемога над Суданом відкривала нігерійцям шлях у плей-офф. Підопічні Аугустіна Еугавона вирішили вбити інтригу одразу – вже на 3-й хвилині Чуквуезе з меж штрафного відкрив рахунок. Удар гравця Вільяреала став результативним. Перед свистком на перерву Авоньї курйозно подвоїв перевагу Нігерії – від його голови м'яч влетів у сітку.

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GOOOOAAAL Number 2! Taiwo Awoniyi scores the second for Nigeria after confusion, a mix up and an error by the keeper!#TeamNigeria 2-0 #TeamSudan #AFCON2021 pic.twitter.com/NBYfrBxx0c — af•recon #AFCON2021 (@af_recon) January 15, 2022

На старті другого тайму рахунок став розгромним. Сімон вийшов віч-на-віч із кіпером і проштовхнув м'яч у ближній кут. Єдина радість для Судана – перший гол на Кубку Африки, забитий з пенальті. Але на підсумок гри це не вплинуло – 3:1.

Нігерія набрала 6 очок і вийшла в наступний раунд – матч проти Гвінеї-Бісау вже не матиме для "суперорлів" великого значення. Судан, який в останньому турі зіграє з Єгиптом, залишився з одним пунктом.

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