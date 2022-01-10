Кубок африканських націй, 1-й тур

Група В

Гвінея – Малаві – 1:0

Гол: Сілла, 35

Група С

Марокко – Гана – 1:0

Гол: Буфаль, 83

Другий ігровий день поки не вражає результативністю: за три поєдинки було забито лишень три м'ячі. Натомість кількість яскравих фанатів приємно дивує.

Зрештою, саме ці вболівальники надихнули Гвінею, яка зустрічалась із Малаві. Долю зустрічі вирішив єдиний гол Сілли наприкінці першого тайму. Асистував захиснику Канте. Збірна зі Східної Африки намагались знайти ключ від воріт опонента, але спроби були марними. Фінальний свисток зафіксував перемогу гвінейців, які, як і Сенегал, тепер мають три очки у квартеті B.

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У паралельному поєдинку Марокко протистояв Гані. Номінальні господарі переважали суперника, але мали проблеми у завершальній стадії. Все ж Марокко вдалось дотиснути слабшого опонента: Буфаль результативно пробив на 83 хвилині протистояння і зробив свою збірну лідером групи С.

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