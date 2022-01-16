Кубок Африки: Алжир сенсаційно поступився Екваторіальній Гвінеї, перервавши вражаючу серію
Завершився ще один ігровий день у Кубку Африки. Читайте звіт матчу Алжир – Екваторіальна Гвінея на Футбол 24.
Кубок Африки, груповий етап, другий тур
Група E
Алжир – Екваторіальна Гвінея – 0:1
Гол: Обіянг, 70
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Попри статус одного з фаворитів турніру, Алжир поки не виправдовує очікувань. У другому турі групового етапу Мареза та Ко шокувала скоромна збірна Екваторіальної Гвінеї.
Номінальні господарі виглядали кращими майже за усіма показниками, але долю матчу вирішив єдиний гол гвінейців у середині другого тайму. Цією поразкою алжирці перервали 35-матчеву серію без поразок.
Збірна Екваторіальної Гвінеї розташувалась на другій сходинці квартету Е, Алжир залишається на дні з одним заліковим балом.
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