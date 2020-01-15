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Кубок африканських націй повернеться до звичного періоду проведення

15 січня 20:08 293 Читать на русском
Кубок африканських націй повернеться до звичного періоду проведення
Збірна Алжиру – тріумфатор КАН-2019

Африканська конфедерація футболу визначилася із термінами проведення Кубка африканських націй у 2021 році.

Головний турнір збірних "чорного континенту" пройде взимку 2021 року, повідомляє B/R Football.

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Експеримент із проведенням КАН влітку, вочевидь, провалився. Влітку 2019-го турнір приймав Єгипет, а переможцем Кубка стала збірна Алжиру. У фіналі Марез, Слімані та Ко здолали національну команду Сенегалу (1:0).

КАН-2021 пройде в Камеруні з 9 січня до 6 лютого. Турнір приймуть 6 стадіонів у п'яти містах країни.

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Теги
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