Кубок африканських націй повернеться до звичного періоду проведення

Африканська конфедерація футболу визначилася із термінами проведення Кубка африканських націй у 2021 році.
Головний турнір збірних "чорного континенту" пройде взимку 2021 року, повідомляє B/R Football.
Мане – найкращий гравець Африки-2019: CAF оголосила переможців у різних номінаціях
Експеримент із проведенням КАН влітку, вочевидь, провалився. Влітку 2019-го турнір приймав Єгипет, а переможцем Кубка стала збірна Алжиру. У фіналі Марез, Слімані та Ко здолали національну команду Сенегалу (1:0).
КАН-2021 пройде в Камеруні з 9 січня до 6 лютого. Турнір приймуть 6 стадіонів у п'яти містах країни.
Чемпіон продовжив тренд Франції та Бразилії, Салах не врятував господарів від ганьби – головне про КАН-2019