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Кубок африканських націй-2019: визначились усі учасники турніру

24 березня 23:03 112 Читать на русском
Кубок африканських націй-2019: визначились усі учасники турніру
Збірна ПАР / Фото freetips.com

24 команди позмагаються за головний футбольний трофей африканського континенту.

Збірна ПАР виборола останню путівку на Кубок африканських націй-2019, перегравши національну команду Лівії (2:1).

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Таким чином у турнірі візьмуть учать 24 команди, серед яких: Сенегал, Мадагаскар, Марокко, Камерун, Малі, Бурунді, Алжир, Бенін, Нігерія, ПАР, Гана, Кенія, Зімбабве, ДР Конго, Гвінея, Кот-д'Івуар, Ангола, Мавританія, Туніс, Єгипет, Гвінея-Бісау, Намібія , Уганда, Танзанія.

Кубок африканських націй-2019 відбудеться в Єгипті з 21 червня по 19 липня.

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Світ Африка Кубок африканських націй
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