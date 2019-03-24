Кубок африканських націй-2019: визначились усі учасники турніру

24 команди позмагаються за головний футбольний трофей африканського континенту.
Збірна ПАР виборола останню путівку на Кубок африканських націй-2019, перегравши національну команду Лівії (2:1).
Початок Кубка африканських націй-2019 перенесений через Рамадан
Таким чином у турнірі візьмуть учать 24 команди, серед яких: Сенегал, Мадагаскар, Марокко, Камерун, Малі, Бурунді, Алжир, Бенін, Нігерія, ПАР, Гана, Кенія, Зімбабве, ДР Конго, Гвінея, Кот-д'Івуар, Ангола, Мавританія, Туніс, Єгипет, Гвінея-Бісау, Намібія , Уганда, Танзанія.
Кубок африканських націй-2019 відбудеться в Єгипті з 21 червня по 19 липня.
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