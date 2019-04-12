Кубок африканських націй-2019: результати жеребкування групового етапу турніру

Учасники КАН-2019 дізнались своїх суперників у груповому етапі турніру.

В Єгипті відбулась помпезна церемонія жеребкування Кубка африканських націй-2019.

24 команди були розділені на 6 груп. В раунд плей-офф вийдуть по 2 команди з кожної групи, а також 4 найкращі збірні з третіх місць.

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КАН-2019 відбудеться в Єгипті в період з 21 червня по 19 липня.

Розпочнеться турнір поєдинком між збірними Єгипту та Зімбабве.