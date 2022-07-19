Такефуса Кубо офіційно перейшов у Реал Сосьєдад. Екс-футболіст мадридського Реала, який провів попередній сезон в оренді у Мальорці, підписав контракт до червня 2027 року. Деталі угоди не розголошуються, але інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що "чурі-урдін" придбали лишень 50% прав на Такефуса, а орієнтовна вартість трансферу має скласти 6,5 мільйона євро.

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Клуб провів офіційну презентацію новачка на березі моря. На футболці 21-річного нападника був 14-й номер.

Втім, набагато цікавіше Реал Сосьєдад оголосив про трансфер у своїх соцмережах. Клуб поєднав відео голів японця з образом бійця в одязі японського кендо, який майстерно працює катаною. Кубо назвали новим воїном "чурі-урдін".

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