Сеута вирішила збільшити кількість місць на домашньому стадіоні з 4500 до 6500.

18 січня скромна Сеута прийме на своєму полі Барселону у рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Атлетіко – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Заради такої події керівництво клубу хоче збільшити місткість домашнього стадіону Альфонсо Мурубе із 4500 до 6500 місць. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Також Сеуту зобов'язали облаштувати будку для VAR – відеотехнології вперше будуть застосовані на цьому стадіоні.

Щоб зустрітися з Барселоною Сеуті, довелося пройти в Кубку Іспанії Утреру, Ібіцу та Ельче.

Барселона втримала важку перемогу над Атлетіко, ставши одноосібним лідером Ла Ліги