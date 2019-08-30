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Куарежма змінив клуб у Туреччині

12:57 783 Читать на русском
Куарежма змінив клуб у Туреччині
Рікарду Куарежма / Касимпаша

Португальський вінгер Рікарду Куарежма став гравцем турецької Касимпаші.

Турецька Касимпаша на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з португальським вінгером Рікарду Куарежмою. Угода підписана за схемою 1+1.

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Переможець Євро-2016 дістався турецькому клубу безкоштовно, адже нещодавно покинув Бешикташ, за який виступав 4 роки, на правах вільного агента.

Зауважимо, що минулий сезон Касимпаша завершила на 14 місці – за 2 очки від зони вильоту. Після 2-х турів поточного розіграшу Суперліги, команда посідає 15 сходинку.

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Теги
Трансфери Рікарду Куарежма Рікарду Куарежма Туреччина Касимпаша Касимпаша
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