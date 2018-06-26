Куарежма: Португалія досягла своєї мети

Форвард збірної Португалії Рікарду Куарежма прокоментував вихід своєї команди в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Думаю, ми зіграли дуже добре. І досягли своєї мети. Зараз нам потрібно відновитися, щоб продовжувати успішний шлях по турніру. Ми розуміємо, що з Уругваєм буде дуже складно. Але найголовніше для нас – відпочити і добре підготуватися", – цитує Куарежму прес-служба ФІФА.

Іран – Португалія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Рікарду був визнаний найкращим гравцем матчу проти Ірана (1:1).