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Куарежма: Португалія досягла своєї мети

00:31 125 Читать на русском
Куарежма: Португалія досягла своєї мети
Рікарду Куарежма та Андре Сілва / ФІФА

Форвард збірної Португалії Рікарду Куарежма прокоментував вихід своєї команди в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Думаю, ми зіграли дуже добре. І досягли своєї мети. Зараз нам потрібно відновитися, щоб продовжувати успішний шлях по турніру. Ми розуміємо, що з Уругваєм буде дуже складно. Але найголовніше для нас – відпочити і добре підготуватися", – цитує Куарежму прес-служба ФІФА.

Іран – Португалія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Рікарду був визнаний найкращим гравцем матчу проти Ірана (1:1).

ЧС-2018 3 тур

Іран - Португалія: Понеділок 25 червня 2018

Іран
Матч завершено
1 : 1
Португалія
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Теги
ЧС 2018 Іран - Португалія Португалія Португалія Рікарду Куарежма Рікарду Куарежма
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