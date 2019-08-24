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Куарежма оголосив про відхід з Бешикташа – майбутнє вінгера під питанням

16:15 264 Читать на русском
Куарежма оголосив про відхід з Бешикташа – майбутнє вінгера під питанням
Рікардо Куарежма / Mackolik

Форвард Бешикташа та збірної Португалії Рікардо Куарежма покидає турецький клуб.

"Щойно мені повідомив президент Бешикташа, що він не хоче, аби я продовжував бути частиною команди.

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На даний момент я працюю над тим, щоб вирішити своє майбутнє, і в найближчі дні я оголошу на прес-конференції свою конференцію. Дякую всім за розуміння та підтримку", – підписав Куарежма фото зі своєю статистикою за Бешикташ в Instagram.

Відзначимо, що Куарежма виступав за Бешикташ в період з 2010 по 2013 роки та з 2015 по 2019 роки. За цей час португалець записав до свого активу 227 матчів, у яких відзначився 38 голами та 78 асистами.

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Теги
Бешикташ Бешикташ Туреччина Трансфери Рікарду Куарежма Рікарду Куарежма
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