Рікарду Куарежма нагадує про себе навіть у складі скромної Віторії Гімараєш.

Чемпіон Європи 2016 року спровокував кумедний епізод у кінцівці зустрічі проти Белененсеша.

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Гімараєш мінімально поступався, а до фінального свистка залишалось кілька хвилин. Півзахисник суперника Афонсо Соуза впав на газон буцімто через травму. Куарежма у ці муки не повірив і вирішив винести "симулянта" за межі поля на власних руках. Арбітр пориву милосердя не оцінив, виписавши 38-річному ветерану жовту картку.

Додамо, що в поточному сезоні Куарежма провів 20 матчів, в яких оформив один гол та один асист.

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