Куарежма може возз'єднатись з Ібрагімовічем у Лос-Анджелес Гелаксі

Форвард Бешикташа Рікарду Куарежма може перебратись у Лос-Анджелес Гелаксі, де виступає Златан Ібрагімовіч.

Лос-Анджелес Гелаксі зацікавлений у підписанні португальського нападника Рікарду Куарежми, повідомляє goal.com, посилаючись на турецькі ЗМІ.

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Португалець повернувся у Бешикташ у 2015 році. У сезоні 2018/19 забив 3 голи та віддав 11 асистів у Суперлізі, а "орли" посіли 3 сходинку.

Нагадаємо, саме у складі команди з Каліфорнії виступає шведський форвард Златан Ібрагімовіч.