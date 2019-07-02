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Куарежма може возз'єднатись з Ібрагімовічем у Лос-Анджелес Гелаксі

2 липня 21:30 485 Читать на русском
Куарежма може возз'єднатись з Ібрагімовічем у Лос-Анджелес Гелаксі
Рікарду Куарежма / Reuters

Форвард Бешикташа Рікарду Куарежма може перебратись у Лос-Анджелес Гелаксі, де виступає Златан Ібрагімовіч.

Лос-Анджелес Гелаксі зацікавлений у підписанні португальського нападника Рікарду Куарежми, повідомляє goal.com, посилаючись на турецькі ЗМІ.

"Гадаю, в мене більше трофеїв, ніж в усіх гравців МЛС разом", – Ібрагімовіч вкотре продемонстрував свою "скромність"

Португалець повернувся у Бешикташ у 2015 році. У сезоні 2018/19 забив 3 голи та віддав 11 асистів у Суперлізі, а "орли" посіли 3 сходинку.

Нагадаємо, саме у складі команди з Каліфорнії виступає шведський форвард Златан Ібрагімовіч.

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Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Рікарду Куарежма Рікарду Куарежма Бешикташ Бешикташ
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