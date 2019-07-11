Куарежма може продовжити кар'єру в чемпіонаті В'єтнаму

Ліга Європи — 00:01 1469
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Ліга Європи, кваліфікація: Есеола дублем приніс перемогу Кайрату, гол Сергійчука, офіційний дебют Петряка
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Ярмоленко зіграв перший матч після важкої травми та допоміг Вест Хему перемогти на зборах АльтахАнглія — 11 лип 4103
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Шахтар програв АПОЕЛу в заключному матчі на зборахУкраїна — 11 лип 3466
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Грандіозне придбання на заміну Роббері, залежність від Неймара, Вернер може вислизнути з рук – все про трансфери БаваріїНімеччина — 11 лип 2874
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"Людей хвилюють лише мої гроші": історія аргентинського "Бекхема", який надихнув екс-лідера Шахтаря рекордною зарплатоюСвіт — 11 лип 4433