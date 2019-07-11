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Куарежма може продовжити кар'єру в чемпіонаті В'єтнаму

11 липня 23:17 163 Читать на русском
Куарежма може продовжити кар'єру в чемпіонаті В'єтнаму
Рікарду Куарежма та Кріштіану Роналду / Фото Football365

Схоже, форвард Бешикташа та збірної Португалії Рікарду Куарежма наближається до завершення кар'єри.

В'єтнамський клуб Ханой може підсилитись чинним чемпіоном Європи Рікарду Куарежмою, повідомляє Fox Sports Asia.

Куарежма може возз'єднатись з Ібрагімовічем у Лос-Анджелес Гелаксі

Варто відзначити, що послуги 35-річного форварда в'єтнамському клубу запропонував саме агент гравця.

Чинний контракт Рікарду з Бешикташем розрахований ще на рік. В минулому сезоні чемпіонату Туреччини Куарежма провів 36 матчів, в яких відзначився трьома голами та 11-ма асистами.

Ханой – чинний чемпіон в'єтнамської першості.

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Теги
Туреччина Рікарду Куарежма Рікарду Куарежма Бешикташ Бешикташ В'єтнам В'єтнам
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