Куадрадо не уник операції – відомі терміни відновлення вінгера

Півзахисник туринського Ювентуса Хуан Куадрадо зазнав хірургічного втручання через травмоване коліно й змушений буде пропустити значний відрізок сезону.

Колумбієць переніс операцію і пропустить орієнтовно 3 місяці, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

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Спочатку лікарі сподівалися, що характер травми Куадрадо не вимагатиме хірургічного втручання, але зрештою ушкоджене коліно довелося прооперувати в клініці іспанської Барселони. Нагадаємо, що травми вінгер зазнав у програному "зебрами" матчі Ліги чемпіонів проти швейцарського Янг Бойз.

У сезоні 2018/19 Хуан Куадрадо провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і зробив 4 асисти.