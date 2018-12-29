toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Куадрадо не уник операції – відомі терміни відновлення вінгера

10:21 136 Читать на русском
Куадрадо не уник операції – відомі терміни відновлення вінгера
Хуан Куадрадо / Reuters

Півзахисник туринського Ювентуса Хуан Куадрадо зазнав хірургічного втручання через травмоване коліно й змушений буде пропустити значний відрізок сезону.

Колумбієць переніс операцію і пропустить орієнтовно 3 місяці, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

Ліверпуль – Арсенал як передноворічний хіт, Зінченко у грі за життя та Роналду проти сенсації сезону: топ-матчі вікенду

Спочатку лікарі сподівалися, що характер травми Куадрадо не вимагатиме хірургічного втручання, але зрештою ушкоджене коліно довелося прооперувати в клініці іспанської Барселони. Нагадаємо, що травми вінгер зазнав у програному "зебрами" матчі Ліги чемпіонів проти швейцарського Янг Бойз.

У сезоні 2018/19 Хуан Куадрадо провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і зробив 4 асисти.

Теги
Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо Ювентус Ювентус Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Челсі може викупити Торгана Азара у Борусії М
    Англія — 28 груд380 Челсі може викупити Торгана Азара у Борусії М
8
год
:
17
хв
Ліверпуль
19:30
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук