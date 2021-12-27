Універсал туринського Ювентуса Хуан Куадрадо може попрощатися з чемпіонатом Італії у зимове трансферне вікно.

Колумбійський ветеран зацікавив китайські клуби, повідомляє Calciomercato.

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Далекосхідні гранди нібито вже виходили на керівництво Юве, щоб з'ясувати можливість підписання Куадрадо. Потенційний перехід може відбутися у січні. Також на досвідченого колумбійця є попит в АПЛ. Боси "Старої синьйори", однак, не планують прощатися з фланговим виконавцем. Його контракт із туринцями чинний до літа 2022-го.

У нинішньому сезоні Хуан Куадрадо провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 9 результативних передач.

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