Куадрадо: Будемо намагатися виправдати довіру нахих уболівальників

Півзахисник збірної Колумбії Хуан Куадрадо прокоментував поразку в матчі першого туру групового етапу ЧС-2018 з командою Японії.

"Звичайно, вилучення Карлоса Санчеса стало для нас великою втратою. Було складно грати, але у нас ще два матчі, і ми покажемо в них максимум.

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Колумбія намагалася контролювати м'яч, але Японія робила це набагато краще, особливо в другому таймі. Ми грали з максимальною самовіддачею, і ми продовжуємо вірити, що все ще можливо.

Фізично сьогодні я відчував себе дуже добре і не відчував ніяких фізичних труднощів. Незважаючи на те що Японія – серйозний суперник, у нас було кілька гольових моментів, які ми, на жаль, не змогли використати.

Карлосу зараз дуже сумно, тому що це не тільки його особиста проблема, він ще й залишив команду в меншості. У центрі поля він завжди грає важливу роль в збірній. Сподіваюся, він зможе повернутися і внести вклад в гру збірної.

Я можу сказати нашим фанатам те саме, що і завжди: ми відчуваємо себе сім'єю, наші вболівальники завжди нас підтримують. Це нам дуже допомагає. Будемо намагатися виправдати їхню довіру і показати максимум, на який ми здатні", – цитує Куадрадо championat.com.