Колишній захисник низки клубів УПЛ Павло Ксьонз продовжить свою кар'єру у третьому за силою дивізіоні чемпіонату України.

Ксьонз розпочне новий сезон у складі друголігового Лівого берега, стверджує Footboom. Зазначається, що гравець приєднається на правах вільного агента.

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Останнім клубом Павла був ВПК-Агро, який виступав у Першій лізі. Деталі його угоди з Лівим берегом не повідомляються.

Зауважимо, 34-річний Ксьонз є вихованцем Динамо. Також пограв за Карпати, Іллічівець, Харків, Металіст, Дніпро, польську Сандецію, Олімпік та інші клуби. Провів один матч за національну збірну України – у 2015-му проти Грузії. Став дворазовим бронзовим призером УПЛ у складі Металіста та Дніпра.

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