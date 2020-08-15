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Ксьонз підписав новий контракт з Олімпіком

13:55 - Читать на русском
Ксьонз підписав новий контракт з Олімпіком
Павло Ксьонз / Офіційний сайт Олімпіка

Екс-гравець Карпат Павло Ксьонз продовжив співпрацю з донецьким клубом.

33-річний півзахисник перепідписав контракт з клубом ще на рік, інформує офіційний сайт Олімпіка. Павло виступатиме під 11 номером.

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Нещодавно у Ксьонза завершилась угода з донецьким клубом, та сторони намагались дійти згоди щодо нових умов контракту.

Нагадаємо, Павло провів значну частину своєї кар'єри у львівських Карпатах. У донецьку команду гравець перебрався влітку 2018-го. За Олімпік зіграв 56 матчів у всіх турнірах за весь час перебування у клубі та відзначився двома асистами.

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Карпати Карпати Павло Павло Ксьонз Олімпік Олімпік
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