Ксьонз підписав новий контракт з Олімпіком

33-річний півзахисник перепідписав контракт з клубом ще на рік, інформує офіційний сайт Олімпіка. Павло виступатиме під 11 номером.

Олімпік анонсував трансфер Ксьонза

Нещодавно у Ксьонза завершилась угода з донецьким клубом, та сторони намагались дійти згоди щодо нових умов контракту.

Нагадаємо, Павло провів значну частину своєї кар'єри у львівських Карпатах. У донецьку команду гравець перебрався влітку 2018-го. За Олімпік зіграв 56 матчів у всіх турнірах за весь час перебування у клубі та відзначився двома асистами.

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