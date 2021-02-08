ВПК-Агро, який посідає 13 місце в Першій лізі, підсилився досвідченим Павлом Ксьонзом. Захисник/півзахисник став найтитулованішим футболістом в десятирічній історії команди з Дніпропетровщини, інформує офіційний сайт клубу.

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Нещодавно Павло покинув донецький Олімпік. Універсал вже вирушив на збори до Туреччини разом зі своєю новою командою.

Зауважимо, 34-річний Ксьонз є вихованцем Динамо. Також пограв за Карпати, Іллічівець, Харків, Металіст, Дніпро, польську Сандецію, Олімпік та інші клуби. Провів один матч за національну збірну України – у 2015-му проти Грузії. Став дворазовим бронзовим призером УПЛ у складі Металіста та Дніпра.

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