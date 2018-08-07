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Ксьонз – про свій 200-й матч в УПЛ: Сподіваюся дійти до наступної круглої позначки

17:20 144 Читать на русском
Ксьонз – про свій 200-й матч в УПЛ: Сподіваюся дійти до наступної круглої позначки
Павло Ксьонз / фото: ФК Олімпік

Півзахисник Олімпіка Павло Ксьонз, який в неділю провів свій 200-й матч в українській Прем'єр-лізі, розповів, що відчуває, зігравши дві сотні матчів на найвищому рівні.

"Я не надаю великого значення статистиці. Звичайно, мені приємно, що зіграв уже 200 матчів в Прем'єр-лізі, сподіваюся дійти до наступної круглої позначки. Однак для мене найголовніше – це результати команди. Особисті досягнення на другому місці.

Олімпік хоче оновити свій логотип

Чи є сили потрапити до Клубу Олександра Чижевського і зіграти 300 матчів в УПЛ? Сили завжди є, буду намагатися досягти цього результату.

Хотілося б краще стартувати в чемпіонаті України. Ми провели три по-своєму ріхних матчі: здобули перемогу, програли і зіграли внічию. Сподіваюся, в наступних іграх будемо досягати позитивного результату", – цитує Ксьонза офіційний сайт Олімпіка.

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Карпати - Олімпік: Неділя 05 серпня 2018

Карпати
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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