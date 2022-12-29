Хавбек "биків" переміг у голосуванні за найкращого шведського гравця у 2021 році, інформує прес-служба клубу.

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Для 30-річного Форсберга це перша така нагорода. Представник РБ Лейпциг випередив рекордсмена Златана Ібрагімовіча, у якого 12 титулів гравця року. Переможця обирають шведські журналісти.

Додамо, що у поточному сезоні Форсберг провів за РБ Лейпциг 25 матчів, відзначився 6 голами та 2 асистами. Хавбек забивав Україні у матчі 1/8 фіналу Євро, однак шведи програли з рахунком 1:2.

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