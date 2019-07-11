Крузейро все ще не розрахувався з Зорею за перехід Вілліана Гомеса – бразильський клуб винен солідну суму

Луганська Зоря може отримати від Крузейро 1,5 мільйона євро за трансфер Вілліана Гомеса.

Дисциплінарний комітет ФІФА вирішив покарати Крузейро за заборгованість у розмірі 1,5 мільйона євро перед луганською Зорею. Клуб може втратити 6 очок, повідомляє ESPN.

Вернидуб заявив, що Зоря заборгувала йому гроші

У 2014 році Крузейро здійснив трансфер гравця Металіста Вілліана Гомеса, але у момент переходу права на футболіста були передані луганській Зорі.

Очікується, що заборгованість буде стягнута трьома траншами по 500 тисяч євро, як про це було домовлено у 2014 році.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати