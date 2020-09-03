"Сині" досі не розрахувалися за трансфер 7-річної давнини, повідомляє Radio Itatiaia.

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До 20 серпня Крузейро був зобов'язаний виплатити Зорі 1,16 млн євро. Луганський клуб нібито сповістив бразильців, що кошти потрібно переказати на рахунки естонської компанії Alik Football Management. Менеджмент Крузейро погодився на такий крок, але вимагав, щоб Зоря була третьою стороною в угоді, а переказ відбувся після погодження з ФІФА. Тепер бразильський гранд вважає, що сталася технічна помилка або ж луганці порушили угоду.

Відзначимо, що Вілліан Гомес ніколи не грав за Зорю. У сезоні 2012/13 він захищав кольори харківського Металіста, звідки й перебрався до Бразилії. Проте, в кризовий період харків'яни передали борг луганцям.

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