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Крузейро оголосив про підписання екс-форварда Шахтаря

17 лютого 11:37 833 Читать на русском
Крузейро оголосив про підписання екс-форварда Шахтаря
Марсело Морено / Фото ФК Шахтар

Марсело Морено відтепер захищатиме кольори бразильського Крузейро.

Крузейро підписав болівійського нападника Марсело Морено, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про деталі контракту між 32-річним гравцем та бразильською командо не повідомляється. Останні роки Марсело провів у чемпіонаті Китаю, але вирішив залишити грошовитий чемпіонат через поширення коронавірусу.

Крузейро покинув елітний дивізіон Бразилії за підсумками минулого сезону. Нагадаємо, Морено захищав кольори Шахтаря у 2008-2011 роках.

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