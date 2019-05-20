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Крузе зацікавив Баварію і Ліверпуль

20 травня 20:13 435 Читать на русском
Крузе зацікавив Баварію і Ліверпуль
Макс Крузе / Witters

Нападник бременського Вердера Макс Крузе потрапив до сфери зацікавлень мюнхенської Баварії та англійського Ліверпуля.

Досвідчений форвард влітку покине Бремен і має кілька варіантів продовження кар'єри, повідомляє Sport1.

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Крузе в статусі вільного агента може перебратися до Баварії або Ліверпуля. Обидва європейські гранди розглядають 31-річного німця у ролі підміни для основних виконавців, зокрема, бомбардира мюнхенців Роберта Лєвандовскі.

У сезоні 2018/19 Макс Крузе провів 32 матчі в Бундеслізі, в яких забив 11 м'ячів і віддав 9 результативних передач. Раніше він захищав кольори Санкт-Паулі, Фрайбурга, Борусії М і Вольфсбурга.

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