Крузе зацікавив Баварію і Ліверпуль

Нападник бременського Вердера Макс Крузе потрапив до сфери зацікавлень мюнхенської Баварії та англійського Ліверпуля.

Досвідчений форвард влітку покине Бремен і має кілька варіантів продовження кар'єри, повідомляє Sport1.

Баварія хоче підписати Сане – Гвардіола готовий відпустити вінгера

Крузе в статусі вільного агента може перебратися до Баварії або Ліверпуля. Обидва європейські гранди розглядають 31-річного німця у ролі підміни для основних виконавців, зокрема, бомбардира мюнхенців Роберта Лєвандовскі.

У сезоні 2018/19 Макс Крузе провів 32 матчі в Бундеслізі, в яких забив 11 м'ячів і віддав 9 результативних передач. Раніше він захищав кольори Санкт-Паулі, Фрайбурга, Борусії М і Вольфсбурга.

Топ-10 трансферів літа, які можуть знести дах: Барса двічі входить в одну річку, неймовірний "шопінг" Реала