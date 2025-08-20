"Полісся – це клуб з амбітним президентом, який зробив багато інвестицій. Він побудував спортивний центр, реконструював старий стадіон і хоче побудувати новий. Команда розуміє, що Фіорентина – дуже складний суперник. Але попри це гравці Полісся вийдуть на поле з великим ентузіазмом.

Які футболісти в"Поліссі найбільш талановиті? Я назву трьох: лівий вінгер Олександр Назаренко, правий вінгер Олексій Гуцуляк, а також півзахисник Борис Крушинський, півзахисник, який би знадобився багатьом командам в Італії. Він дуже працьовитий.

Наскільки змінився футбол в Україні через війну? Футболістам постійно доводиться бути в дорозі й далеко від дому. Це нелегко: гравці втомлюються, не всі вболівальники можуть відвідувати матчі в єврокубках. До війни наш футбол розвивався. Але потім все змінилося, зараз рівень футболу значно впав", – розповів Олександр Яковенко в коментарі Viola News.

Додамо, що за Фіорентину Яковенко виступав з 2013 по 2016 роки. Після кількох оренд Олександр покинув "фіалок", перейшовши до київського Динамо на правах вільного агента. У 2018 році Яковенко завершив кар'єру.

