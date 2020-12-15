Чемпіонат Італії 2020/21, 12-й тур

Удінезе – Кротоне – 0:0

Беневенто – Лаціо – початок о 21:45

Аутсайдер Серії А Кротоне на виїзді зустрічався з Удінезе. Фріульці розпочали активніше і багато атакували, а гості грали від оборони та виходили лише на контратаках. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі господарі остаточно загнали гравців Кротоне на свою половину поля і подавали кутовий за кутовим. Гості лише один раз вирвались у стрімку контратаку, але безрезультатно. На 67-й Пуссетто таки вивів Удінезе уперед, але гол було скасовано через офсайд. Пуссетто мав ще кілька хороших шансів забити, однак на заваді щоразу вставав голкіпер. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию – 0:0.

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