Чемпіонат Італії 2020/21, 11-й тур

Кротоне – Спеція – 4:1

Голи: Мессіас, 7, 90+6, Реца, 49, Енріке, 56 – Фаріас, 18

Торіно – Удінезе – початок о 19:00

Лаціо – Верона – початок о 21:45

Суботню програму дня в італійській Серії А відкривав поєдинок Кротоне – Спеція. Господарі відкрили рахунок на 7-й хвилині матчу – Мессіас з лінії штрафного майданчика низом пробив у лівий кут воріт. Проте, довго радіти їм не довелось – на 18-й Фаріас скористався помилкою захисника і зрівняв.

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Після переви Кротоне вирвався уперед завдяки голу Реци. На 56-й Перейра пройшов по правому флангу і віддав під удар Енріке, який пробив у практично порожні ворота – 3:1. Гравці Спеції відчайдушно намагались відігратись і навіть створили кілька гострих моментів біля воріт суперника, але відквитати хоч один гол у другому таймі так і не змогли. Вже на останніх секундах матчу Мессіас поклав ще один, записавши до свого активу дубль. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Кротоне – 4:1.

Для Кротоне ця перемога стала першою за одинадцять поєдинків проведених у Серії А, до цього у їхньому активі було вісім поразок та дві нічиї.

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