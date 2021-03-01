Кротоне вирішив струсонути команду і звільнив головного тренера Джованні Строппу, повідомляє офіційний сайт "піфагорейців".

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53-річний фахівець очолив клуб з однойменного міста у червні 2018 року і за підсумками сезону-2019/20 вивів команду у вищий італійський дивізіон.

В Серії А у Кротоне справи йдуть не найкращим чином – після 24-х турів команда з 12 очками замикає турнірну таблицю чемпіонату. Від рятівної 17-ї сходинки її відділяють 8 пунктів.

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